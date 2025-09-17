trump a londra la foto con epstein proiettata sul castello windsor

Martedì sera, mentre Donald Trump arrivava nel Regno Unito per una visita di Stato, sulle pareti del Castello di Windsor sono state proiettate immagini del presidente degli Stati Uniti e Jeffrey Epstein . Le proiezioni includevano anche la foto segnaletica di Trump del 2023. Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di “comunicazioni malevole a seguito di una dimostrazione pubblica a Windsor”. Tra le foto proiettate anche articoli di cronaca legati al caso Epstein. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

