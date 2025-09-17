Trump a Londra i look | Kate Middleton in burgundy e con la spilla di Lady Diana Melania Trump in Dior con il cappello scudo Cosa hanno indossato

Ilmessaggero.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Melania non rinuncia al cappello "scudo" sugli occhi, mentre Kate Middleton punta sulla tendenza burgundy, ancora in auge per questo autunno. L'incontro tra i reali inglesi e la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

trump a londra i look kate middleton in burgundy e con la spilla di lady diana melania trump in dior con il cappello scudo cosa hanno indossato

© Ilmessaggero.it - Trump a Londra, i look: Kate Middleton in burgundy (e con la spilla di Lady Diana), Melania Trump in Dior con il cappello scudo. Cosa hanno indossato

In questa notizia si parla di: trump - londra

Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas

Dazi, Weber “Trump non ci tratti come il Canada e Londra”

Dazi, l’Ue non riceverà la lettera di Trump: scadenza posticipata al 1° agosto. Il Financial Times: «Londra otterrà condizioni migliori dagli Usa»

Kate Middleton accoglie Melania e Donald Trump: il significato del look; Kate Middleton vs. Melania Trump, due stili a confronto; Trump e Melania a Londra, Kate e William li accoglieranno alle 12: sulle mura di Windsor spuntano le foto di Epstein: 4 arresti. Camilla....

trump londra look kateTrump a Londra, i look: Kate Middleton in burgundy (e con la spilla di Lady Diana), Melania Trump in Dior con il cappello scudo. Cosa hanno indossato - Melania non rinuncia al cappello "scudo" sugli occhi, mentre Kate Middleton punta sulla tendenza burgundy, ancora in auge per questo autunno. Da ilmessaggero.it

trump londra look kateIl look di Melania Trump a Londra e l'omaggio al Regno Unito con il trench (da 2mila euro) - La first lady Melania Trump è scesa dall'Air Force One, mano nella mano con suo marito, il presidente Donald Trump, immersa nella fredda aria britannica per la visita di tre giorni ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Londra Look Kate