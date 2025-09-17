trump a londra gli inni nazionali durante la cerimonia di benvenuto al castello di windsor

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump al castello di Windsor insieme a re Carlo III e alla regina Camilla in un corteo di carrozze trainate da cavalli mentre una banda militare suonava gli inni nazionali statunitense e britannico. Trump terrà giovedì dei colloqui con il primo ministro britannico Keir Starmer per promuovere un nuovo accordo tecnologico tra Regno Unito e Stati Uniti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

