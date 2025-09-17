Trump a Londra con Melania | oggi in carrozza da re Carlo a Windsor la visita alla tomba di Elisabetta e il banchetto di Stato
Londra, 17 settembre 2025 – Seconda visita di Stato nel Regno Unito per Donald Trump. Il presidente statunitense, accompagnato dalla first lady Melania, è atteso al castello di Windsor dove sarà ricevuto da re Carlo III e dalla regina Camilla. Un contesto solenne con tanto di tappeto rosso, fanfara e parata militare: la coppia dovrebbe arrivare in carrozza, scortata dal principe William e dalla moglie Kate. Previsto anche un apparato di massima sicurezza anche per evitare qualsiasi contatto ravvicinato con la popolazione visto anche le proteste annunciate come quella della 'Stop Trump Coalition', che comprende 50 sindacati e organizzazioni benefiche che scenderanno in piazza a Londra per poi marciare verso Parliament Square e tenere un comizio per promuovere "una visione alternativa e democratica del mondo, basata sulla pace, la giustizia sociale e la cooperazione internazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
