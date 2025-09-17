Truffe sui bonifici | le 6 più diffuse e come difendersi
La vera emergenza, parlando di frodi, si chiama bonifico. Nel secondo semestre del 2024 causa truffe sui pagamenti digitali sono andati bruciati 110 milioni di euro e di questi 65,5 milioni hanno riguardato i bancomat, con un incremento del 61% rispetto all’anno prima (rapporto Bankitalia). Dalle vendite online false ai finti fornitori, dai messaggi phishing ai Ceo fasulli ci sono moltissime tecniche di inganno, sempre più sofisticate. Sono sei le truffe più diffuse sui bonifici secondo l’Unione nazionale consumatori e Cbi e cinque i modi per difendersi. Dal 9 ottobre ci saranno anche le nuove regole a salvaguardia la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Panorama.it
