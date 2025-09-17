Truffe sui bonifici | le 6 più diffuse e come difendersi

Panorama.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vera emergenza, parlando di frodi, si chiama bonifico. Nel secondo semestre del 2024 causa truffe sui pagamenti digitali sono andati bruciati 110 milioni di euro e di questi 65,5 milioni hanno riguardato i bancomat, con un incremento del 61% rispetto all’anno prima (rapporto Bankitalia). Dalle vendite online false ai finti fornitori, dai messaggi phishing ai Ceo fasulli ci sono moltissime tecniche di inganno, sempre più sofisticate. Sono sei le truffe più diffuse sui bonifici secondo l’Unione nazionale consumatori e Cbi e cinque i modi per difendersi. Dal 9 ottobre ci saranno anche le nuove regole a salvaguardia la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Panorama.it

truffe sui bonifici le 6 pi249 diffuse e come difendersi

© Panorama.it - Truffe sui bonifici: le 6 più diffuse e come difendersi

In questa notizia si parla di: truffe - bonifici

Bonifici super veloci, la guida ABI per difendersi dalle truffe

Pagamenti con le carte e bonifici, le truffe raddoppiano: boom di casi in Italia. I consigli per non cadere nella trappola

Attenzione ai bonifici, raddoppiano le truffe

truffe bonifici 6 pi249Bonifici istantanei, nuove regole dal 9 ottobre: ecco le 6 frodi bancarie da evitare - Cosa cambierà con la normativa sui bonifici istantanei prevista dal 9 ottobre e quali sono le truffe più diffuse? Si legge su cn24tv.it

truffe bonifici 6 pi249Come funzionano le truffe sui conti correnti e come difendersi: persi oltre 970 milioni - Il fenomeno delle truffe sui conti correnti è sempre più diffuso tanto che, secondo un recente rapporto di Banca d’Italia, nel secondo semestre 2024 è ammontato a ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Truffe Bonifici 6 Pi249