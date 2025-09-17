Ancora truffe , anche se in parte sventate, tra Udine e la costa. A farne le spese sono un uomo classe 1948 residente a Pradamano e una donna del ‘49 di Cervignano, a cui nel complesso sono stati sottratti quasi 12mila euro , anche se con metodi diversi. Nel primo caso, i malviventi avevano tentato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: truffe - agli

Boom di truffe agli anziani: “La sua auto in una rapina”

Truffe agli anziani, Padova scende in campo con la 3ªedizione di “Noi non ci caschiamo!”

Truffe agli anziani, continua l'opera della polizia nei quartieri: l'incontro con il comitato Torre Lupo

Truffe agli anziani: Fermato a #Miglionico un 51enne grazie alla collaborazione di una delle vittime, che ha capito l'inganno e contattato le forze dell'ordine. "Diffidate delle richieste di denaro e ricordate che in Italia non esiste la cauzione", i consigli di Gianfran - facebook.com Vai su Facebook

Truffe agli anziani: Fermato a #Miglionico un 51enne grazie a una delle vittime. "Diffidate delle richieste di denaro", i consigli di Gianfranco Di Sario, comandante della Compagnia dei Carabinieri di #Matera, alla Tgr Rai Basilicata. Ci sono altre segnalazioni? - X Vai su X

Truffe agli anziani: 12mila euro di bottino, ma una è fallita; Teramo. Anziana smaschera una truffa da 12mila euro: arrestati tre uomini; Truffa del finto carabiniere, anziano bonifica 12mila euro: la polizia blocca tutto.

Truffe agli anziani: 12mila euro di bottino, ma una è fallita - L'accaduto tra Udine e la costa in due diversi episodi: in un caso i malviventi hanno tentato di perpetrare il raggiro con un altro metodo, ma la vittima si è insospettita e ha sporto denuncia. udinetoday.it scrive

Ancora una truffa agli anziani - Con la tecnica della telefonata sul falso incidente si fanno consegnare 2. Lo riporta rainews.it