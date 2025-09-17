Milano – Due statuette che raffigurano animali sono tutto ciò che resta alle figlie, come ricordo del padre colpito da un malore e morto lo scorso 12 luglio all’ospedale San Raffaele all’età di 78 anni. L’uomo, un commercialista con studio a pochi passi da piazzale Dateo, nei mesi che hanno preceduto il decesso era rimasto vittima di una truffa, probabilmente commessa con il sempre più diffuso schema degli investimenti in bitcoin con la promessa di ingenti guadagni, che finiscono per prosciugare il patrimonio della vittima. Una volta esauriti i risparmi, per far fronte alle richieste di bonifici è arrivato a vendere la casa, nove mesi fa, e poi lo studio professionale di circa 100 metri quadrati: sarebbe andato in fumo, così, circa mezzo milione di euro, finiti nelle tasche di ignoti truffatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa bitcoin, commercialista svende casa e studio: persi 500mila euro. Poi il malore fatale