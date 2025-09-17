Troveremo lavoro a tuo figlio in Italia | la sequestrano e la rapinano di 8mila euro

Bologna, 17 settembre 2025 – L’hanno attirata con la scusa di trovare un lavoro regolare in Italia per suo figlio, chiedendole in cambio 8mila euro. Una truffa, che però la vittima ha scoperto solo in auto con i due uomini, due egiziani di 51 e 27 anni, che dopo averla picchiata e colpita con lo spray urticante, l’hanno rapinata del denaro. I due stranieri sono stati rintracciati al termine di una rapida indagine dai poliziotti della Squadra Mobile ( video ), che li hanno arrestati l’altro giorno a Ravenna, dove sono domiciliati, per rapina aggravata, sequestro di persona e porto di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

