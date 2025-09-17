Trovato morto in casa a Palermo a 37 anni si indaga su un precedente pestaggio due persone sospettate

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autopsia sul corpo di Salvatore Bilello non ha rilevato segni diretti di violenza fisica sul cadavere, eppure la Procura mantiene aperta l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Muore in casa a 37 anni, dubbi sulle cause: ci sono dei sospettati, si ipotizza un pestaggio; Trovato morto in casa a Palermo a 37 anni, si indaga su un precedente pestaggio, due persone sospettate; Trovato morto in casa a Palermo, picchiato per il furto di una bicicletta.

trovato morto casa palermoPalermo, morto dopo un pestaggio per una bici: due indagati per omicidio - Sarebbe stato picchiato tra fine agosto e i primi di settembre Salvatore Bilello, 37 anni, con problemi di tossicodipendenza, trovato morto l'11 settembre scorso in casa a Palermo. Scrive ilsicilia.it

Trovato morto in casa in vicolo Pipitone a Palermo, ci sono due indagati - Ci sono due indagati per la morte di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato la scorsa settimana senza vita in casa, in vicolo Pipitone, a Palermo. Segnala blogsicilia.it

