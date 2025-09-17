Trovato morto in casa a Palermo a 37 anni si indaga su un precedente pestaggio due persone sospettate
L'autopsia sul corpo di Salvatore Bilello non ha rilevato segni diretti di violenza fisica sul cadavere, eppure la Procura mantiene aperta l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Palermo, morto dopo un pestaggio per una bici: due indagati per omicidio - Sarebbe stato picchiato tra fine agosto e i primi di settembre Salvatore Bilello, 37 anni, con problemi di tossicodipendenza, trovato morto l'11 settembre scorso in casa a Palermo. Scrive ilsicilia.it
Trovato morto in casa in vicolo Pipitone a Palermo, ci sono due indagati - Ci sono due indagati per la morte di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato la scorsa settimana senza vita in casa, in vicolo Pipitone, a Palermo. Segnala blogsicilia.it