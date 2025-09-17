Trovato in auto con la cocaina in casa spunta altra droga | pusher in manette

È finito in manette un cinquantenne di Desenzano del Garda, sorpreso dai Carabinieri con droga di vario tipo e un’arma da fuoco con matricola abrasa. Martedì sera, il Nucleo Radiomobile locale era impegnato in un servizio di prevenzione allo spaccio, quando ha fermato un’auto sospetta con a bordo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

