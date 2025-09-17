Non esiste una formula universale: ogni capello ha esigenze specifiche, e conoscere la propria struttura e condizione è fondamentale per scegliere il prodotto più efficace. Per capelli crespi, meglio optare per shampoo idratanti e nutrienti, spesso a base di oli naturali, per domare l’effetto frizz e restituire morbidezza. Quelli fini richiedono formule leggere e volumizzanti, che detergano senza appesantire, magari con ingredienti come le proteine del riso. I capelli mossi beneficiano di shampoo che definiscono la forma senza seccare, preferibilmente privi di solfati aggressivi. 🔗 Leggi su Amica.it

Trovare lo shampoo adatto alla propria tipologia di capelli è il primo passo per una chioma sana, lucente e facile da gestire.