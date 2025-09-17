Trova la figlia di 12 anni morta in casa ad Alba Adriatica | la Procura dispone l'autopsia

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una casa di Alba Adriatica una bambina di 12 anni è stata trovata morta dalla madre. La Procura di Teramo ha diposto un'autopsia per accertare le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trova - figlia

Lascia figlia di 9 anni in auto, dopo 8 ore di lavoro la trova morta: “Aveva acqua e finestrini un po’ aperti”

Ex moglie e figlia cambiano casa per sottrarsi al suo controllo: le trova e fa irruzione di notte

Madre trova una zecca nell’orecchio della figlia e lancia un appello social: “Controllate sempre”

Trova la figlia di 12 anni morta in casa ad Alba Adriatica: la Procura dispone l’autopsia; Violenza sessuale sulla figlia in affido, impiegato condannato a 12 anni: «Veniva nel mio letto da quando ero bimba»; Tredicenne rapita dalla madre e nascosta per 12 anni: ritrovata in Ungheria grazie alla Polizia italiana.

trova figlia 12 anniRagazzina di 12 anni muore in casa davanti alla mamma: «Non respirava più» - Una ragazzina di appena 12 anni è morta martedì 16 settembre in casa, per un arresto cardiocircolatorio: è successo ad Alba Adriatica, nell'abitazione in cui viveva con ... Secondo msn.com

Violenze psicologiche, schiaffi e minacce alla figlia 12enne, docente leccese condannata a 4 anni - Nuova condanna, al termine del processo di primo grado, per un’insegnante. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trova Figlia 12 Anni