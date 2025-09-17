Trova la figlia di 12 anni morta in casa ad Alba Adriatica | la Procura dispone l'autopsia
In una casa di Alba Adriatica una bambina di 12 anni è stata trovata morta dalla madre. La Procura di Teramo ha diposto un'autopsia per accertare le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ragazzina di 12 anni muore in casa davanti alla mamma: «Non respirava più» - Una ragazzina di appena 12 anni è morta martedì 16 settembre in casa, per un arresto cardiocircolatorio: è successo ad Alba Adriatica, nell'abitazione in cui viveva con ... Secondo msn.com
