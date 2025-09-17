Troppo Psg per l' Atalanta al Parco dei Principi finisce 4-0

Ilgiornaleditalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PARIGI (FRANCIA) - Esordio da dimenticare per l'Atalanta di Ivan Juric, il Paris Saint-Germain vince 4-0 al Parco dei Principi grazie alle reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. I nerazzurri, impegnati in campionato contro il Torino, dovranno subito voltare pagina: nella seconda gio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

troppo psg per l atalanta al parco dei principi finisce 4 0

© Ilgiornaleditalia.it - Troppo Psg per l'Atalanta, al Parco dei Principi finisce 4-0

In questa notizia si parla di: troppo - atalanta

Ahanor all’Atalanta: investimento troppo grande per un predestinato? La differenza sarà la sua gestione sulla sinistra

Lookman Juventus, sul nigeriano l’Inter è sempre fortissima! Occhio a non tirare troppo la corda: quella biga europea ha posto in attacco e potrebbe accontentare le richieste dell’Atalanta

Atalanta Juve 0-0 LIVE: Cambiaso impegna Carnesecchi, conclusione troppo centrale! Di Gregorio dice no a Djimsiti

Psg-Atalanta diretta Champions League: francesi scatenati, Dea travolta LIVE; Champions, troppo Psg per l’Atalanta. Per Juric una prima da incubo: 4-0; Troppo Psg per l'Atalanta, al Parco dei Principi finisce 4-0.

troppo psg atalanta parcoNotte da incubo per l'Atalanta, il Psg è troppo forte e cala il poker al Parco dei Principi - 0 grazie alle reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. msn.com scrive

Troppo Psg per l’Atalanta, al Parco dei Principi finisce 4-0 - Esordio da dimenticare per l'Atalanta di Ivan Juric, il Paris Saint- Come scrive italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Troppo Psg Atalanta Parco