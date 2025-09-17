Troppe incertezze e mancanza di comunicazione i sindacati confermano lo sciopero dei lavoratori Conerobus

Anconatoday.it | 17 set 2025

ANCONA – L’Atma informa che lo sciopero già annunciato dalle sigle sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal è confermato. I lavoratori incroceranno quindi le braccia per 4 ore mercoledì 24 settembre 2025, dalle 11,30 alle 15,30 e interesserà esclusivamente i servizi di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

