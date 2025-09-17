Trippa mercatino e musica a Seregno

Monzatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della festa patronale 2025 a Seregno si incrociano gusto, tradizione e divertimento. L'appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 settembre al centro parrocchiale Ceredo, in viale Tiziano 6. Nella casetta (l'angolo cucina) si potranno gustare trippa, lasagne al ragù, fritto misto di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trippa - mercatino

Trippa, mercatini e musica: in Brianza si fa festa; A Seregno si ricomincia con Pappalardo e Minetti.

trippa mercatino musica seregnoA Seregno si ricomincia con Pappalardo e Minetti - Il pop italiano, con nomi noti come Annalisa Minetti e Adriano Pappalardo. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Trippa Mercatino Musica Seregno