Trieste è ormai ostaggio di giganteschi e pericolosi mostri | l' invasione di tir e l' insicurezza la riflessione
Indignazione. Preoccupazione. Senso di vulnerabilità, di impotenza, di abbandono. Sono sentimenti che si fanno sempre più forti di fronte a una scelta urbanistica che appare tanto sproporzionata quanto incomprensibile: l’obbligo per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate di svoltare da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
