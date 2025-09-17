Trieste è ormai ostaggio di giganteschi e pericolosi mostri | l' invasione di tir e l' insicurezza la riflessione

Triesteprima.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indignazione. Preoccupazione. Senso di vulnerabilità, di impotenza, di abbandono. Sono sentimenti che si fanno sempre più forti di fronte a una scelta urbanistica che appare tanto sproporzionata quanto incomprensibile: l’obbligo per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate di svoltare da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trieste - ormai

Cerca Video su questo argomento: Trieste 232 Ormai Ostaggio