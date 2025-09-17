Tribunale precari in sciopero | Vogliamo essere stabilizzati La giustizia rischia il collasso

Lanazione.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Laura Valdesi SIENA Giovani. Agguerriti. Molte sono donne. Comune denominatore: precari. Rischiano di dire addio agli uffici di palazzo di giustizia dove lavorano, la maggior parte da tre anni abbondanti, "per la decisione del governo di mandare a casa gran parte degli addetti a tempo determinato del Pnrr. E’ inaudito", denuncia Luca Franci, segretario provinciale della Fp Cgil di Siena. Striscioni e volantini ieri dalle 10 davanti all’ingresso del tribunale, mettendoci la faccia. "Si rischia una forte carenza di organico – prosegue Franci –, attualmente a Siena ci sono 61 unità di cui 23 precari, assunti con progetti Pnrr, i primi a partire dal febbraio 2022, una seconda mandata di tecnici di amministrazione nel novembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tribunale precari in sciopero vogliamo essere stabilizzati la giustizia rischia il collasso

© Lanazione.it - Tribunale, precari in sciopero: "Vogliamo essere stabilizzati. La giustizia rischia il collasso"

In questa notizia si parla di: tribunale - precari

Giustizia, lavoratori precari del tribunale in sciopero: "Operatività in pericolo, necessario stabilizzare"

Tribunale, riparte la mobilitazione per la stabilizzazione dei precari dell'ufficio per il Processo

"Assumere i precari del comparto giustizia": Cgil e Uil manifestano davanti al tribunale

Tribunale, precari in sciopero: Vogliamo essere stabilizzati. La giustizia rischia il collasso; Precari della giustizia senza futuro: è sciopero; Siracusa | Sciopero dei precari della giustizia. Una ventina in sit-in davanti al tribunale.

tribunale precari sciopero vogliamoSciopero in tribunale. Funzionari precari: "Ora ci assumano" - Del personale del Tribunale di Pistoia rappresentano il trenta per cento e tra alcuni mesi, entro giugno del 2026, potrebbero perdere il loro posto di lavoro, se l’agognata stabilizzazione non arriver ... msn.com scrive

tribunale precari sciopero vogliamoTribunali, rabbia precari. Lo sciopero in provincia: "E non saranno stabilizzati" - Ieri astensione dal lavoro in tutta Italia, a Urbino la quasi totalità ha aderito. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tribunale Precari Sciopero Vogliamo