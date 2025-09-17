di Laura Valdesi SIENA Giovani. Agguerriti. Molte sono donne. Comune denominatore: precari. Rischiano di dire addio agli uffici di palazzo di giustizia dove lavorano, la maggior parte da tre anni abbondanti, "per la decisione del governo di mandare a casa gran parte degli addetti a tempo determinato del Pnrr. E’ inaudito", denuncia Luca Franci, segretario provinciale della Fp Cgil di Siena. Striscioni e volantini ieri dalle 10 davanti all’ingresso del tribunale, mettendoci la faccia. "Si rischia una forte carenza di organico – prosegue Franci –, attualmente a Siena ci sono 61 unità di cui 23 precari, assunti con progetti Pnrr, i primi a partire dal febbraio 2022, una seconda mandata di tecnici di amministrazione nel novembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tribunale, precari in sciopero: "Vogliamo essere stabilizzati. La giustizia rischia il collasso"