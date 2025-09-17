Tribunale di Arezzo a rischio blocco 40 funzionari in bilico
Arezzo, 17 settembre 2025 – Sono quaranta i lavoratori precari del Tribunale di Arezzo che da giugno 2026 rischiano di rimanere a casa. Quaranta lavoratori e quaranta famiglie tra le 12.000 di dipendenti precari a livello nazionale, inseriti nell’organico di ogni Tribunale e Corte d’ Appello d’Italia da oltre 3 anni grazie al Pnrr e oggi in bilico. Ad Arezzo il personale a termine rappresenta quasi la metà della forza lavoro del palazzo di giustizia: 36 funzionari, un operatore data entry e tre tecnici, su un organico complessivo di 106 unità. Presenze qualificate che nel giro di pochi anni hanno consentito al tribunale di raggiungere risultati concreti: nel settore civile la riduzione dei procedimenti pendenti da più di tre anni ha toccato il 95%, mentre nel penale le tempistiche sono scese del 73%, superando di gran lunga il 25% richiesto dal Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it
