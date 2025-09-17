In questa notizia si parla di: trevisani - napoli

Trevisani pronostica: «Lo scudetto andrà al Napoli, con l’Inter seconda. Un nerazzurro sarà il capocannoniere»

Trevisani: “Napoli, 150 milioni spesi male. I soldi per Lang buttati”

Trevisani sicuro: «Inter e Napoli possono fare questo in Champions. E i nerazzurri rispetto all’anno scorso sono…»

L’analisi di Marinozzi, Trevisani, Pastore e Siani su Hojlund ed il Napoli @CronacheTweet - X Vai su X

? Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio – Fontana di Trevi "Il Napoli non può pensare di vincere tante partite come quella con il Cagliari. Politano è il giocatore più insostituibile degli azzurri, anche più di McTominay. Se non c’è lui, tutti i meccanis - facebook.com Vai su Facebook

Trevisani: “Napoli fortissimo, Hojlund colpo da titolare. Juve non al livello degli anni scorsi”; Trevisani: Il Napoli è fortissimo, ora Conte non parlerà più di Conference League. In Europa ha la media di 1,30 punti; Rifinitura e volo per Manchester: Conte e la squadra con ADL a bordo.

Trevisani: "Hojlund? C'era chi aveva dubbi, ma pure Messi sarebbe scarso allo United!" - Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del Napoli e non solo: “Juventus da Scudetto? Secondo tuttonapoli.net

Siani: "Hojlund devastante! Che colpo del Napoli, ma le altre dov'erano?" - Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fernando Siani ha parlato dell’impatto di Rasmus Hojlund in maglia azzurra: “Ormai abbiamo capito che chi viene in A dalla ... Da tuttonapoli.net