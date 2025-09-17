Trevi | Abbiamo un aspetto più che un destino

Tg24.sky.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospite della nuova puntata di "Incipit" è lo scrittore italiano che torna in libreria con "Mia nonna e il conte". L'anticipazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

trevi abbiamo un aspetto pi249 che un destino

© Tg24.sky.it - Trevi: "Abbiamo un aspetto più che un destino"

In questa notizia si parla di: trevi - abbiamo

Cerca Video su questo argomento: Trevi Abbiamo Aspetto Pi249