trentodoc tre giorni di bollicine di montagna

Dal 26 al 28 settembre torna a Trento il Trentodoc Festival, giunto alla quarta edizione. In tre giorni si concentreranno 166 eventi dedicati alle bollicine di montagna: degustazioni, incontri, show cooking, passeggiate tra i vigneti e appuntamenti culturali. Il programma completo è disponibile su trentodocfestival.it e sull’app ufficiale. Le prenotazioni sono aperte dal 1° settembre, mentre l’Enoteca provinciale di Palazzo Roccabruna ospiterà degustazioni a pagamento dedicate a Riserva, Blanc de Noirs e Pas Dosé, abbinate alla cucina locale. L’iniziativa è promossa dalla Provincia autonoma di Trento e organizzata dall’Istituto Trento Doc con Trentino Marketing. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

