Trentini Ballerini | Per Tajani detenuti tutti uguali? Per Alberto fare come per Sala Schlein | Governo lo riporti a casa

“Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani ‘ gli italiani detenuti in Venezuela sono tutti uguali’? Siamo molto contenti quando viene ribadito il principio di uguaglianza previsto dalla nostra Costituzione. Tuttavia situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa. Alberto Trentini è stato vittima di una sparizione forzata, è un ostaggio, non una persona che ha commesso un reato all’estero. È una situazione diversa e va trattata con tutte le cautele del caso”. Queste le parole di Alessandra Ballerini, legale della famiglia Trentini, replicando al titolare della Farnesina, che aveva rivendicato l’impegno del governo Meloni sul caso, al di là delle denunce della famiglia e della società civile sul disimpegno dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

