Trent ferito in vera vittoria mentre Juve e Dortmund disegnano 4-4

2025-09-16 23:02:00 Ecco quanto riportato poco fa: Trent Alexander-Arnold è stato ferito a soli cinque minuti nella vittoria per 2-1 della Champions League del Real Madrid su Marsiglia. Il difensore dell’Inghilterra si fermò con quello che sembrava un infortunio al tendine del ginocchio, prima che il suo sostituto Dani Carvajal fosse inviato per un headbutt sul portiere di Marsiglia Geronimio Rulli. Kylian Mbappe è stato fortunatamente a disposizione per segnare due penalità per annullare l’apri di Timothy Weah per la squadra francese. 50 – Kylian Mbappé ha segnato 50 gol in 64 partite per il Real Madrid in tutte le competizioni, diventando il giocatore più veloce a raggiungere 50 gol per i bianchi da Cristiano Ronaldo nel novembre 2010 (51 gol in 54 presenze). 🔗 Leggi su Justcalcio.com