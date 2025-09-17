Treno del Foliage 2025 al via oggi le prenotazioni | costi dei biglietti orari e percorso

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 17 settembre aprono online le vendite dei biglietti per il Treno del Foliage 2025. Da Santa Maria Maggiore a Re, fino a Locarno, scopriamo insieme le tappe del viaggio che dura due ore e come prenotare un posto su uno dei treni più autunnali d'Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: treno - foliage

Torna il Treno del Foliage: da ottobre riparte il viaggio lento e panoramico tra i colori dell'autunno

Il Treno del Foliage riparte a ottobre: un viaggio lento e panoramico nella magia dei colori autunnali

Il Treno del Foliage: un viaggio lento e panoramico nella magia dei colori autunnali

Treno del Foliage 2025, al via oggi le prenotazioni: costi dei biglietti, orari e percorso; Treno del Foliage 2025: viaggio panoramico tra le mille sfumature dell’autunno; Il Treno del Foliage: un viaggio lento e panoramico nella magia dei colori autunnali.

treno foliage 2025 viaTreno del Foliage 2025, al via oggi le prenotazioni: costi dei biglietti, orari e percorso - Da Santa Maria Maggiore a Re, fino a Locarno, scopriamo insieme le tappe del viaggio che dura due ore e come ... Da fanpage.it

treno foliage 2025 viaIl Treno del Foliage riparte a ottobre: un viaggio lento e panoramico nella magia dei colori autunnali - Sono i boschi variopinti i veri protagonisti di un viaggio che negli anni ha richiamato sulla storica linea della Ferrovia Vigezzina- Scrive quicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Treno Foliage 2025 Via