Treni umbri lungo l' asse Roma-Firenze | evitata la linea lenta con la proroga A fine 2026 i nuovi treni veloci umbri
La proroga fino al 2026 e parte del 2027 dei treni regionali umbri sulla Direttissima Roma–Firenze, confermata dal presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, era nell'aria dopo che il Ministro Salvini ospiti a Todi da iniziativa della Lega aveva preso questo impegno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Treni più lenti e più costosi, i rischi per i seimila pendolari ternani e umbri: le proposte
Treni, un’estate piena di disagi. In campo anche il Difensore civico: "Tuteleremo i viaggiatori umbri"
#Umbria isolata, basta prese in giro! Al contrario di quanto sostiene l'ex assessore Melasecche, l'annuncio della deroga per consentire il transito dei treni sulla direttissima non si è tradotto in nulla di concreto. Siamo ancora alle dichiarazioni di intenti, mentre l
Dall'Umbria 800 pellegrini in treno a San Pietro dove sarà portata la reliquia del cuore. Boom di visitatori al Santuario della Spogliazione: 120mila in un mese. L'augurio del vescovo Sorrentino
