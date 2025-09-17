Treni ritardi su tutta la linea e l' Alta Velocità rallenta L’inchiesta di Altroconsumo
Altroconsumo ha presentato alla Camera dei Deputati un’indagine sulla puntualità del servizio ferroviario. L’associazione è partita dai dati pubblicati dalle Ferrovie e ha consultato per oltre un mese - tutto il giorno, tutti i giorni - il monitor virtuale messo a disposizione da Rete ferroviaria italiana che riporta i ritardi in tempo reale di tutti i treni in viaggio lungo il Paese. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Tornano i treni sulla Lecco-Tirano, ritardi pesanti e cancellazioni: storia di una brutta partenza annunciata
Francia: furto di cavi a Lille, ritardi e cancellazioni per treni Eurostar
San Vincenzo, stop ai treni per incendio. Circolazione tornata regolare ma con pesanti ritardi
Indagine Altroconsumo sulla puntualità dei treni. Almeno 1 su 5 in ritardo Secondo l'indagine: Frecciarossa: 31% in ritardo Intercity: 40% in ritardo. Italo meglio Trenitalia: 20% di ritardi vs 31% dei Frecciarossa
Cadavere sui binari tra Padova e Grisignano: ritardi e treni cancellati sulla linea Milano-Venezia
Meritocrazia Italia: "Ritardi treni in tutta Italia" - "Risultato di anni di scelte politiche inefficaci e di un sistema infrastrutturale fragile". Secondo adnkronos.com
Treni nel caos tra ritardi e cancellazioni: dopo 3 mesi di lavori e bus sostitutivi falsa "ri-partenza" per la linea ferroviaria - Dopo tre mesi di chiusura estiva e di autobus sostitutivi oggi, lunedì 15 settembre, era l'atteso giorno del "ritorno alla normalità" per i tanti pendolari della tratta ferroviaria Tirano–Son ... Da ildolomiti.it