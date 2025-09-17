Treni in ritardo non solo Malpensa Express | problemi sulla Milano-Asso per guasto in stazione Cusano-Cormano

Treni in ritardo e disagi anche oggi, mercoledì 17 settembre, sulle linee di Trenord. Oltre alle perduranti criticità sulla linea del Malpensa Express per i danni in galleria tra Castellanza e Rescaldina, questa mattina si registrano problemi anche sulla Asso -Seveso- Milano per un guasto alla stazione di Cusano - Cormano . Il problema è stato segnalato intorno alle 8:30 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

