Treni in ritardo non solo Malpensa Express | problemi sulla Milano-Asso per guasto in stazione Cusano-Cormano

Treni in ritardo e disagi anche oggi, mercoledì 17 settembre, sulle linee di Trenord. Oltre alle perduranti criticità sulla linea del Malpensa Express per i danni in galleria tra Castellanza e Rescaldina, questa mattina si registrano problemi anche sulla Asso-Seveso-Milano per un guasto alla stazione di Cusano-Cormano. Il problema è stato segnalato intorno alle 8:30 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

