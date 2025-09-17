Tredozio Fruzzetti Democrazia Cristiana | Ombre su strutture scolastiche e decoro urbano
Anche quest'anno a Tredozio l'anno scolastico trascorrerà nel modulo provvisorio allestito dopo il terremoto del settembre del 2023. “Una sistemazione necessaria per garantire la continuità del plesso, ma che non può essere considerata una soluzione definitiva - afferma Carolina Fruzzetti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
