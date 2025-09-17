Treccani, ridare a Calvino sua vera profondità.

“Un grande moralista animato da una costante ricerca di rigore e da una responsabilità che fonda la moralità e dà peso a ogni parola, che andrebbe restituito oggi alla sua profondità etica e poetica, ben oltre le ‘flebili ali della leggerezza’”. Così il presidente della Treccani, Carlo Maria Ossola, nella voce Letteratura di Treccani Cento, la nuova appendice dell’enciclopedia Italiana, la XI. “Celebrare oggi Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985) – spiega Treccani – significa fissarne la presenza nel suo secolo, e, insieme, riconoscere per il nostro tempo la lezione di uno scrittore che dichiarava di aver scelto ‘un’immaginazione e un linguaggio siderali’ per raccontare situazioni tipicamente umane con il distacco dell’astronomia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

