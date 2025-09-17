Tre punti fondamentali per i granata Faggi | Piglio diverso nella ripresa

Tre punti di platino. Non c’è altro da aggiungere al 2-1 sul Rimini, che ha consentito al Pontedera di dare un pochino di ossigeno alla sua classifica, in attesa di provare a respirare ancora meglio dopo la sfida di venerdì sera col Campobasso, sempre al Mannucci. Anche i protagonisti in campo hanno riconosciuto la preziosità di questo primo successo stagionale. "Sono tre punti fondamentali per la nostra classifica – ha detto il portiere Tommaso Vannucchi, al rientro dopo la convocazione nella nazionale under 19 – contro un Rimini che nonostante i problemi societari ha dimostrato che dentro il campionato ci può stare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

