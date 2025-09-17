Tre nuovi bellissimi libri da leggere nell' ultimo weekend d' estate

Quicomo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live - che ripartirà. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - bellissimi

Tre nuovi bellissimi libri da leggere nel weekend

Tre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno

Tre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno

Tre nuovi bellissimi libri da leggere nell'ultimo weekend d'estate; Tre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno; Tre nuovi bellissimi libri da leggere nel weekend.

tre nuovi bellissimi libriTre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno - Fughe da fermo: i nostri consigli settimanali per un weekend ancora ricco di storie a colori ... Da quicomo.it

Tre nuovi libri. E tre cocktail per raccontarli - 30 l’appuntamento è da Schiaccino, la caffetteria del Museo del Tessuto, e ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Nuovi Bellissimi Libri