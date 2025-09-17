Tre giorni di eventi per i 95 anni degli alpini di Calolzio
Le penne nere di Calolzio festeggiano i 95 anni di fondazione con una tre giorni aperta alla cittadinanza. Per la città sarà un momento importante di affetto e ringraziamento nel quale stringersi intorno agli alpini del gruppo “Pippo Milesi”, da sempre impegnate sul territorio nell'organizzare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
