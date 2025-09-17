Sono usciti dalla macchia mediterranea per fare un salto nello stabilimento balneare della titolare Federica Veronesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: daini - bagno

Proloco Vieste. . #viesteescursionimarine che portano a visitare la bellissima costa sud ricca di spiagge, baie, falesie dai colori e architetture naturali di ineguagliabile bellezza. La possibilità di fare il bagno, mangiucchiare appetitosi stuzzichini e guardare il t - facebook.com Vai su Facebook

Tre daini al bagno Isa di Lido di Volano, video; L'inflazione frena ad agosto, carrello della spesa piu' caro; Daini tra i giochi dei bambini in spiaggia al lido di Volano, il video.

Tre minori misero vasca da bagno sui binari, 'che adrenalina' - Tre minori sono accusati di aver abbandonato sui binari della Circumesuviana di Pompei, in provincia di Napoli, prima una vasca da bagno e poi un new jersey mettendo a rischio la sicurezza dei ... Scrive ansa.it

Tre uomini aggrediscono e rinchiudono un 40enne nel bagno di un bar: arrestati per sequestro di persona - Tre uomini sono stati arrestati per sequestro di persona dopo aver rinchiuso nel bagno di un bar e minacciato un 40enne. Segnala fanpage.it