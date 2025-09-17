Tre Bicchieri 2026 i migliori vini della Sicilia premiati dal Gambero Rosso

Sono 29 i vini della Sicilia che quest'anno hanno ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia di Gambero Rosso. Scopriteli qui. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

