Travolto da un' auto a Pagani | Giovanni muore dopo cinque mesi di agonia
Non c'è l'ha fatta Giovanni Caso, il 75 anni di Pagani rimasto coinvolto il 19 aprile scorso di un drammatico incidente stradale. Dopo cinque mesi di agonia, il suo cuore ha smesso di battere presso l'ospedale di Isernia, dove era stato trasferito dopo un iniziale ricovero all' "Umberto I" di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: travolto - auto
Ciclista travolto da un’auto, addio a Mauro Matucci. Due comunità in lutto
Vladyslav Malamen morto a 6 anni travolto da un'auto, il piccolo grande cuore del bambino batterà ancora in un altro petto. Il dono di mamma e papà
Uijtdebroeks travolto da un’auto, miracolosamente illeso: “State giocando con le nostre vite”
Il ragazzino ha preso di nascosto il Suv della madre per farci un giro Ha travolto un motociclista poi è andato a sbattere contro un’auto parcheggiata - facebook.com Vai su Facebook
TRAVOLTO DA UN’AUTO MENTRE È IN BICICLETTA, 84ENNE PERDE LA VITA Tragedia questo pomeriggio a San Marzano sul Sarno dove un 84enne ha perso la vita dopo essere stato travolto da... - X Vai su X
Travolto da un'auto a Pagani: Giovanni muore dopo cinque mesi di agonia; Investito da un’auto, settantenne di Pagani muore dopo 5 mesi di agonia; Investito dall'auto di una 85enne mentre attraversa la strada: uomo in ospedale.
Travolto e ucciso da auto che ha appena parcheggiato: morto il ceramista 80enne Giovanni Simonetti a Teramo - Giovanni Simonetti, 80 anni, noto ceramista di Castelli (TE), è morto travolto dalla sua auto, sfrenatasi mentre camminava nei pressi di casa. Riporta fanpage.it
Travolto e ucciso da un’auto: San Giovanni dice addio a Mitica, il senzatetto con un sorriso per tutti - Ex minatore di nazionalità romena, da anni viveva a ridosso delle Mura Latina nel quartiere San Giovanni. Scrive fanpage.it