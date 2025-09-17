Dopo una notte di vera passione, con la sala di controllo che non riusciva a comunicare con la barca d’appoggio. Ore di preoccupazioni, per le condizioni meteo che in mare continuavano a peggiorare. Poi finalmente, di prima mattina, le notizie fresche dagli eroici vogatori che avevano tentato la traversata a remi dell’Adriatico, da Pola a Ravenna. Non sono neppure le ore 14 di ieri ed è entrata nel porto di Marina di Ravenna la barca di appoggio che coadiuvava i cinque vogatori nella traversata: applausi scroscianti per i cinque eroici canottieri, Nicola Catenelli, il ravennate d’adozione ‘Jay’ Cziraki, Nicola Calisi, Riccardo Pozzi e Matteo Rosetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Traversata conclusa in anticipo. Canottieri da Pola a Ravenna. Ma le onde alte sono un ostacolo