Travaglia e il tennis dei poveri | si dorme in camere doppie le racchette te le compri tu porti a casa 30mila euro
Il tennis, si sa, è un sport complicato non solo sotto l’aspetto tecnico-mentale ma anche per quanto riguarda il versante economico. A parte i primissimi della classifica – quelli che gravitano nelle prime 50 posizioni, per intenderci -, non tutti i tennisti accumulano guadagni tali da poter vivere nel lusso di cui godono atleti di altre discipline. Alcuni giocatori hanno addirittura entrate che non superano le uscite o si ritrovano in perdita, tra spostamenti, stipendi allo staff e tutte le spese correlate. Uno scenario ben testimoniato da Stefano Travaglia alla Gazzetta dello Sport. Travaglia e il tennis di seconda fascia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: travaglia - tennis
Buongiorno con 10 italiani in top 100! 1?0? Berrettini 1?8? Fognini 2?3? Sinner - best ranking 3?4? Sonego 6?9? Travaglia 8?7? Caruso 9?0? Musetti - best ranking 9?1? Mager 9?3? Cecchinato 9?6? Seppi #tennis - facebook.com Vai su Facebook
US Open - Avanzano Cinà, Gigante e Passaro. 4 italiani già eliminati al primo turno. Il programma di martedì 19 agosto: in campo Zeppieri, Travaglia, Brancaccio, Stefanini e Pedone https://tennisworlditalia.com/tennis/news/US_Open/101474/us-open-avanza - X Vai su X
Travaglia e il “tennis dei poveri”: si dorme in camere doppie, le racchette te le compri tu, porti a casa 30mila euro.
Travaglia e il “tennis dei poveri”: si dorme in camere doppie, le racchette te le compri tu, porti a casa 30mila euro - Se tornassi tra i primi cento, sarebbe diverso» Il tennis, si sa, è un sport complicato non solo ... Da ilnapolista.it
Tennis, Skatov vince Internazionali Todi: battuto in tre set Travaglia - Una lotta in ogni partita e nessuna voglia di lasciare posto agli avversari. Scrive sportmediaset.mediaset.it