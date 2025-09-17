Travaglia e il tennis dei poveri | si dorme in camere doppie le racchette te le compri tu porti a casa 30mila euro

Il tennis, si sa, è un sport complicato non solo sotto l’aspetto tecnico-mentale ma anche per quanto riguarda il versante economico. A parte i primissimi della classifica – quelli che gravitano nelle prime 50 posizioni, per intenderci -, non tutti i tennisti accumulano guadagni tali da poter vivere nel lusso di cui godono atleti di altre discipline. Alcuni giocatori hanno addirittura entrate che non superano le uscite o si ritrovano in perdita, tra spostamenti, stipendi allo staff e tutte le spese correlate. Uno scenario ben testimoniato da Stefano Travaglia alla Gazzetta dello Sport. Travaglia e il tennis di seconda fascia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

