Trasporto scolastico la giunta approva lo schema di accordo con il Comune di Santarcangelo
La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo tra le Amministrazioni di Rimini e Santarcangelo di Romagna per garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni e alunne residenti al confine tra le due zone, in particolare nell’area di San Vito, il cui territorio ricade in entrambi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
