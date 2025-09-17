Arezzo, 17 settembre 2025 – "La proroga della circolazione dei treni pendolari sulla rete AV Roma Firenze per il prossimo anno e per parte del 2027 è una risposta importante per la mobilità dei cittadini del territorio, in primis dei residenti del Valdarno. Grazie alla determinazione del Ministro Salvini, migliaia di pendolari e famiglie potranno continuare a contare su un collegamento essenziale. Si tratta di un segnale concreto della nostra politica, che mette al centro il diritto alla mobilità e la tutela delle comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporti, Nisini (Lega): bene proroga circolazione treni pendolari Roma Firenze