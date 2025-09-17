Trasforma stanza del b&b in deposito per la droga scattano i sigilli
Ha trasformato la stanza del b&b dove era ospite in un deposito della droga. Un pusher che riforniva i clienti nella zona di Termini e dell'Esquilino. Un affittacamere che aveva accolto nella sua struttura ricettiva un egiziano senza documenti, di fatto mantenendo il suo check-in all’oscuro del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
