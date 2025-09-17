Trasferimento del Direttore Generale del Comune | Sia garantita la continuità per mantenere la tutela del lavoro
Il segretario territoriale di Cisl Fp Parma Piacenza Marco Aliani interviene sul trasferimento del direttore generale Pasquale Criscuolo che, come annunciato nei giorni scorsi, lascia il Comune di Parma dopo tre anni per prendere servizio al Comune di Genova.
Trasferimento del Direttore Generale del Comune: Sia garantita la continuità per mantenere la tutela del lavoro; “Trasferimento Ara è la spia di un grave accentramento di potere”; I conti di Livia Tellus in Consiglio comunale. E da gennaio la società si trasferirà a Palazzo Morattini e si attende un nuovo direttore generale.
Genova, Pasquale Criscuolo è il nuovo segretario generale del Comune - La sindaca Silvia Salis ha firmato il provvedimento con cui è stato individuato come nuovo segretario generale Pasquale Criscuolo, da settembre 2022 ... Come scrive ilsecoloxix.it