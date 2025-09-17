Trasferimento del Direttore Generale del Comune | Sia garantita la continuità per mantenere la tutela del lavoro

Il segretario territoriale di Cisl Fp Parma Piacenza Marco Aliani interviene sul trasferimento del direttore generale Pasquale Criscuolo che, come annunciato nei giorni scorsi, lascia il Comune di Parma dopo tre anni per prendere servizio al Comune di Genova. "In attesa che l'Amministrazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Trasferimento del Direttore Generale del Comune: Sia garantita la continuità per mantenere la tutela del lavoro; “Trasferimento Ara è la spia di un grave accentramento di potere”; I conti di Livia Tellus in Consiglio comunale. E da gennaio la società si trasferirà a Palazzo Morattini e si attende un nuovo direttore generale.

trasferimento direttore generale comunePasquale Criscuolo è il nuovo segretario generale del Comune di Genova - La sindaca Silvia Salis nomina Pasquale Criscuolo nuovo segretario generale del Comune di Genova. Scrive ligurianotizie.it

trasferimento direttore generale comuneGenova, Pasquale Criscuolo è il nuovo segretario generale del Comune - La sindaca Silvia Salis ha firmato il provvedimento con cui è stato individuato come nuovo segretario generale Pasquale Criscuolo, da settembre 2022 ... Come scrive ilsecoloxix.it

