Ogni tanto qualcuno resiste alle sirene arabe. E' successo oggi a #Comuzzo che ha deciso di non accettare l'offerta per il trasferimento dalla #Fiorentina all'#AlHilal. Partiamo da qui con @NickCecca direttore @TuttoMercatoWeb - X Vai su X

RAMACCA, PUNTO PRELIEVI DA DOMANI IN VIA FOSCOLO Il trasferimento si rende necessario per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ramacca, prevista dal PNRR Missione 6 e dal DM 77/2022, che costitui - facebook.com Vai su Facebook

Trasferimento del Direttore Generale del Comune: Sia garantita la continuità per mantenere la tutela del lavoro; “Trasferimento Ara è la spia di un grave accentramento di potere”; I conti di Livia Tellus in Consiglio comunale. E da gennaio la società si trasferirà a Palazzo Morattini e si attende un nuovo direttore generale.

Genova, Pasquale Criscuolo è il nuovo segretario generale del Comune - La sindaca Silvia Salis ha firmato il provvedimento con cui è stato individuato come nuovo segretario generale Pasquale Criscuolo, da settembre 2022 ... Come scrive ilsecoloxix.it