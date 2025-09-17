Transmissions Festival torna in città con un omaggio a Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni

Transmissions Festival torna a Ravenna da giovedì 20 a sabato 22 novembre con un omaggio a Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni, film-culto del 1964 girato in città e divenuto nel tempo riferimento trasversale per musicisti e artisti di tutto il mondo. A partire da questa edizione il format. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

