Tramvia Firenze | guasto momentaneo della linea T1 stamani fra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi Servizio ripristinato

Firenzepost.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La linea T1 della Tramvia, come informa un comunicato di Gest, si è bloccata, stamani 17 settembre 2025, tra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi per "problemi tecnici". Gest aggiunge che il servizio è già stato ripristinato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Tramvia Firenze: guasto momentaneo della linea T1, stamani, fra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi. Servizio ripristinato.

