Tramvia Firenze | guasto momentaneo della linea T1 stamani fra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi Servizio ripristinato
La linea T1 della Tramvia, come informa un comunicato di Gest, si è bloccata, stamani 17 settembre 2025, tra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi per "problemi tecnici". Gest aggiunge che il servizio è già stato ripristinato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: tramvia - firenze
Tramvia Firenze, parte la class action. Commercianti vittime dei cantieri: “Danni per 1 milione e mezzo”
Firenze, la bravata del ragazzino che viaggia aggrappato alla tramvia
Tramvia Firenze: linea T1 interrotta da lunedì 7 per sostituzione binari. Stop di oltre un mese
Osservatorio lavori Tramvia Firenze - facebook.com Vai su Facebook
?Linea 3 Tramvia, Libertà - Bagno a Ripoli: proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli Info e aggiornamenti: https://comune.firenze.it/novita/notizie/linea-3-tramvia-liberta-bagno-ripoli… #TramviaFi #UniamolaCittà #tr - X Vai su X
Tramvia Firenze: guasto momentaneo della linea T1, stamani, fra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi. Servizio ripristinato.
Tramvia Firenze, linea T1 momentaneamente interrotta. Attivo bus sostitutivo - GEST informa che a causa di problemi tecnici, la linea T1 è momentaneamente interrotta tra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi. Riporta gonews.it
Tramvia, linea T1 interrotta tra Villa Costanza e Arcipressi - Disagi nella mattina di oggi, mercoledì 17 settembre, sulla linea T1 della tramvia a causa di problemi tecnici. 055firenze.it scrive