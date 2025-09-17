Tram sciopero generale di 24 ore

La Confederazione Unitaria d Base (CUB) - Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (ADL VARESE) e Sindacato Generale di Base (SGB) hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore per il giorno 22 settembre 2025, pertanto i tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse. Fasce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: tram - sciopero

#Sciopero #TrasportoPubblicoLocale #22Settembre dalle 08:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino al termine del servizio ? possibili disagi a #metro, #bus, #tram, #Metromare, #RomaCivitaViterbo #pendolariLAZ - X Vai su X

GEST informa che le sigle sindacali CUB, ADL Varese, SGB hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore Lunedì 22 settembre 2025 I tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse La regolarità del servizio dei tram dipenderà dalle adesio - facebook.com Vai su Facebook

