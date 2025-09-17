Tragico frontale tra moto | morto un ragazzo aveva 17 anni
Pisa, 17 settembre 2025 – Un tragico incidente costato la vita a un ragazzo di solamente 17 anni. È quello che è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, su un lato del parcheggio dell’Ikea, alla periferia sud di Pisa, dove due moto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto è rimasto ferito anche un secondo motociclista, ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cisanello. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Il ragazzo deceduto sarebbe giunto in pronto soccorso già privo di vita. I tentativi di rianimazione condotti prima dal personale del 118 e poi dai medici ospedalieri non sono bastati a salvarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tragico - frontale
Polverigi, tragico frontale tra un'auto ed una moto: soccorsi vani, muore il centauro
Polverigi, tragico frontale tra un'auto ed una moto: soccorsi vani, muore un operaio di 30 anni
Tragico frontale all’alba sulla SP3 tra Matera e Metaponto: muoiono due coniugi, tre i feriti
? Tragico frontale tra macchina e scooter: due morti, uno ha 16 anni - facebook.com Vai su Facebook
Tragico scontro frontale tra due moto a Palermo, perdono la vita due giovani - X Vai su X
Tragico frontale tra moto: morto un ragazzo, aveva 17 anni; Tragico frontale tra due moto sulla strada della Mendola: 2 morti; Incidente a Polverigi, frontale tra un'auto ed una moto: soccorsi vani, morto sul colpo Lorenzo Mezzalana, operaio di 30 anni.
Frontale tra la Punto e la moto, Umberto muore a Pietrelcina - Il 25enne centauro era in sella alla sua moto quando si è scontrato violentemente con l’utilitaria lungo l ... Segnala internapoli.it
Mamoiada piange Fabio Criscitelli, morto a 17 anni nello schianto con la moto - MAMOIADA – L’intera comunità di Mamoiada è in lutto per la tragica scomparsa di Fabio Criscitelli, il 17enne originario del paese sardo ma residente in Lombardia, deceduto in un incidente stradale a ... Riporta cronachenuoresi.it