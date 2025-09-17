Tragedia in via Esseneto educatrice muore per un malore in un asilo nido
Un’educatrice di 52 anni è morta all’interno di un asilo nido in via Esseneto dopo essersi accasciata improvvisamente a terra. La donna era arrivata regolarmente al lavoro intorno alle 8, pronta a iniziare la giornata, quando è stata colpita da un malore fulminante. Immediata la richiesta di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: tragedia - esseneto
Tragedia in via Esseneto, educatrice muore per un malore in un asilo nido.
Tragedia sulla sp596 . Schianto contro un tir. Morta sul colpo un’educatrice cinofila - Il furgone che stava guidando si è scontrato con un mezzo pesante che stava procedendo in direzione opposta. Come scrive ilgiorno.it