Palinuro, sfiorata la tragedia in mare: madre e figlio salvati dai bagnini nonostante la bandiera rossa

Tragedia al mare degli umbri, colta da malore prima del pranzo. Muore a 79 anni

Carlo Panizzo, morto a 6 anni. La giornata al mare era un regalo per il compleanno festeggiato tre giorni prima della tragedia

Tragedia nella giornata di oggi a Meta di Sorrento Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in mare; il corpo apparterrebbe a un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni

Doppia tragedia in mare: due cetacei morti in 24 ore a Bisceglie e Giovinazzo - Video

Tragedia in mare, scoppia un incendio su una barca al largo della Libia: morti 50 rifugiati; Paura a Gabicce Mare. Il fuoco e poi un boato. Due camper distrutti dall’incendio; Paura sulla provinciale per il mare: un'auto va a fuoco in strada.

Incendio in lavanderia, tragedia sfiorata grazie a due ragazzi eroi: «Abbiamo chiamato il 115, fatto evacuare l'edificio e domato le fiamme con gli estintori» - Tragedia sventata a Rosolina Mare grazie alla prontezza e al sangue freddo di due giovani che, nella serata di martedì 26 agosto, hanno evitato che un incendio si propagasse da una ...

Incendio a Punta Molentis, Villasimius/ Video: turisti in fuga verso il mare, evacuati dalla Guardia Costiera - È scoppiato un enorme incendio a Punta Molentis, vicino a Villasimius: le fiamme hanno bloccato i turisti in spiaggia, evacuati via mare È stato descritto come un vero e proprio inferno – e lo ...