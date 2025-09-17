Tragedia in classe a Napoli maestro 60enne accusa malore e muore durante la lezione Colleghi e alunni sotto choc
Un drammatico episodio ha scosso la comunità scolastica di un istituto scolastico a Napoli. Un insegnante di matematica, in servizio presso la scuola primaria, ha perso la vita mentre svolgeva regolarmente la sua attività didattica. Il docente, da poco trasferitosi, è stato colpito da un malore improvviso che si è rivelato fatale nonostante i tempestivi soccorsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: tragedia - classe
? TRAGEDIA A CREMONA DURANTE GARA DELLA DUNLOP CUP 600: MUORE GABRIELE COTTINI ? Purtroppo arriva una notizia che non avremmo mai voluto dare. Nel corso di questa giornata è venuto a mancare Gabriele Cottini, pilota classe 1986 - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in classe a Napoli, maestro 60enne muore durante la lezione dopo malore. Colleghi e alunni sotto choc; A Quarto i funerali di Gabriele, il bimbo di 10 anni morto per un malore a scuola; Quarto dice addio a Gabriele Abbruzzese, il bimbo di 10 anni morto a scuola.
Tragedia a Napoli: calciatore di 14 anni muore per un malore prima di iniziare l'allenamento - Colto da un improvviso malore, si è accasciato al suolo e poco dopo ha perso la vita. gazzetta.it scrive
Tragedia a Napoli, muore prima di allenarsi 14enne promessa del calcio - Diego De Vivo, ragazzo di 14 anni, è venuto a mancare prima di scendere in campo per l'allenamento con la squadra della ... Lo riporta tuttosport.com