Tragedia in classe a Napoli maestro 60enne accusa malore e muore durante la lezione Colleghi e alunni sotto choc

Un drammatico episodio ha scosso la comunità scolastica di un istituto scolastico a Napoli. Un insegnante di matematica, in servizio presso la scuola primaria, ha perso la vita mentre svolgeva regolarmente la sua attività didattica. Il docente, da poco trasferitosi, è stato colpito da un malore improvviso che si è rivelato fatale nonostante i tempestivi soccorsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it