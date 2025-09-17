Tragedia in casa la figlia 12enne muore davanti alla mamma | soccorsi inutili

Un dramma improvviso ha sconvolto la comunità di Alba Adriatica nella serata di martedì 16 settembre. Una bambina di appena dodici anni è morta nella sua abitazione di via Renato Capanna a causa di un arresto cardiocircolatorio. La ragazzina soffriva già di problemi di salute che, secondo i primi accertamenti, potrebbero avere avuto un ruolo determinante nella tragedia. È stata la madre a ritrovarla senza respiro, nel giro di pochi istanti, in una scena che si è trasformata in un incubo familiare. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, madre e figlia si trovavano insieme quando la donna si è accorta che il volto della bambina stava diventando cianotico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it