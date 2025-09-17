Tragedia ad Aosta morto bimbo di tre mesi travolto da un trattore
L'incidente è avvenuto all'interno di un'azienda agricola di Saint-Pierre. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato lo zio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
tragedia - aosta
